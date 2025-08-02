AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Muğla'da açıklamada bulundu: (1)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışının başlamasına ilişkin, "Bugün ortaya konulan bu vizyon, doğal gaz boru hattının hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde bir istikrarı, güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor." dedi.

Çelik, basına kapalı gerçekleşen AK Parti Muğla Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye ile Türkiye arasındaki doğal gaz boru hattının hayata geçmiş olmasının, yıllar evvel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun somutlaşması ve o öngörünün ne kadar büyük bir öngörü olduğunun anlaşılması açısından bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Suriye'de olayların başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada reformlar yapılmasını, devlet hayatının reforme edilmesini o zaman ki Esad yönetimine önerdiğine değinen Çelik, hatta bu reformların gerçekleşmesi için devlet planlama teşkilatından heyetlerin bile gidip gelmeye başladığına dikkati çekti.

O zaman ki yönetimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu vizyonun değerini bilemediğine işaret eden Çelik, "Maalesef o katliam siyasetine uzun yıllar boyunca imza attılar. Günün sonunda bütün bu katliama imza atanlar çok utanç verici bir şekilde, bütün bu katliamları gerçekleştirenler kendi kaderleriyle şu anda baş başalar. Suriye'de yeni bir yönetim var. Burada Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği iki temel prensip Türkiye açısından en güçlü şekilde desteklenmektedir. Bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, ikincisi Suriye Suriyelilerindir, Suriye Suriyeliler tarafından yönetilmelidir ilkesi çerçevesinde milli egemenliğinin korunması." ifadesini kullandı.

Burada da çeşitli zamanlarda ortaya çıkan krizlere yardım istendiğinde Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu anlatan Çelik, "En son orada aslında Dürzileri temsil etmeyen, ama sadece siyonist siyasetin bir parçası olarak hareket eden bir Dürzi liderin provokasyonu karşısında, bir istikrarsızlaştırma faaliyeti görüldüğü, daha sonra da bunun arkasında yine İsrail'in olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ise 'Suriye Suriyeliler tarafından yönetilsin, toprak bütünlüğü korunsun, milli egemenliği korunsun' çerçevesinde bu güçlü desteği vermeye devam etti" ifadesini kullanan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ortaya konulan bu vizyonla Azerbaycan'dan gelecek gazın Türkiye üzerinden Suriye'ye aktarılacak olmasıyla aslında Suriye'nin yıkılmış, yıpranmış altyapısının ayağa kalkması, sosyal hayatının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya konmuş oluyor. Cumhurbaşkanımız yıllardır Türkiye'nin enerji konusunda sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda enerji politiğin merkezi olmasına dönük olarak büyük siyasetleri yıllar içerisinde hayata geçirdi. Sadece enerji konusunda geçiş noktası değil, enerji politiğin merkez ülkesi olarak Türkiye bu yıllar içerisinde güçlendi. Bugün ortaya konulan bu vizyon, doğal gaz boru hattının hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde bir istikrarı, güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Bu bölgede büyük devletlerin bir kısmı vekalet savaşları yoluyla her şeyi istikrarsızlaştırmaya çalışırken, Türkiye'nin ise komşularında istikrarın peşinde olduğu net bir şekilde görülüyor."

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun gerçekleşmesi halinde aynı zamanda bunun terörsüz bölge denklemine de ilham kaynağı olacağını söylediklerine dikkati çeken Çelik, "Bu terör örgütlerinin ortadan kalkması, feshedilmesi ve silah bırakılmasıyla birlikte her türlü ekonomik işbirliği bugün ortaya çıkan doğal gaz boru hattında olduğu gibi karşılıklı olarak kültürel işbirliği, birbirinin desteklenmesi ve bütün bir bölgede barışın hakim olması bakımından Türkiye'nin nasıl bir kapasite ortaya koyabileceği, nasıl bir örneklik teşkil edebileceği, kendi kardeşleriyle nasıl kol kola yürüyebileceği açısından son derece önemli bir tablo ortaya çıkmış oldu." görüşünü paylaştı.

Ömer Çelik, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin desteklenmesinin, hem güvenlik konularındaki işbirliği açısından hem de ekonomik açılımlar çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.

Suriye Devleti, Türkiye'den güvenlik konusunda destek istediğinde, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım beklediğinde, buna hemen cevap verildiğini aktaran Çelik, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığımız bu desteklerle ilgili olarak hazırlıkların tamamlandığını ve faaliyete geçileceğini ifade etmişti. O zaman bazı muhalefet odakları çıkmıştı 'bu işler sadece güvenlik yaklaşımı ile olmaz, bunun daha büyük çerçevede ele alınması lazım.' demişlerdi. Halbuki biz meseleyi güvenliğe indirgemediğimizi, güvenliğin esas olduğunu ama diğer alanların da arkasından geleceğini ifade etmiştik. İşte bugünkü doğal gaz boru hattının hayata geçmesi bunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu." diye konuştu.

(Sürecek)