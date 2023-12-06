AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nın açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Kimseyi öteki kılmayan, herkese kucak açan, herkesin nefes alabileceği bir siyasi hareket şu şehri (Eskişehir) abat etsin.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Kimseyi öteki kılmayan, herkese kucak açan, herkesin nefes alabileceği bir siyasi hareket şu şehri ( Eskişehir ) abat etsin. Gönlümüzün attığı bu şehirde, 31 Mart'ta inanıyoruz ki başta merkez ilçelerimiz olmak üzere, şehrimizde inşallah Cumhur İttifakı olarak bu hizmet hareketini yukarıya taşıyacağız." dedi.

Kandemir, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'ndeki partisinin Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nın açılışında yaptığı konuşmada, partililer olarak yüreklerinde yaklaşan yerel seçimlerin heyecanını duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye hizmet sevdasıyla yanan, tutuşan bir lider olduğunu aktaran Kandemir, şöyle devam etti:

"Kadroları da 'Çil çil eserler bırakan' bir kadro. İstiyoruz ki şu şehir, çok daha güzelini yaşasın. Kimseyi öteki kılmayan, herkese kucak açan, herkesin nefes alabileceği bir siyasi hareket şu şehri abat etsin. Gönlümüzün attığı bu şehirde, 31 Mart'ta inanıyoruz ki başta merkez ilçelerimiz olmak üzere, şehrimizde inşallah Cumhur İttifakı olarak bu hizmet hareketini yukarıya taşıyacağız. Özlemle, heyecanla bekliyoruz. Bu şehrin sokaklarında dolaşırken neyi eksik görüyorsak yüreğimiz burkuluyor. Onun için arzu ediyoruz ki daha güzelini ve iyisini hak eden bu şehirde AK Parti ve Cumhur İttifakı bayrağı dalgalansın."

Kandemir, açılıştaki heyecanın bunun ilk adımları olacağını dile getirdi.

Açılışını yaptıkları yerleri "Bu şehre nasıl daha fazla hizmet ederiz?" düşüncesiyle faaliyete geçirdiklerinin altını çizen Kandemir, şunları kaydetti:

"Bunun heyecanını duysunlar. Planını, projesini yapsınlar, sokaklara dağılsınlar. Hanelere gitsinler. Gönüllere misafir olsunlar ve bu hizmet bayrağını yukarıya taşımanın mücadelesini versinler. Burada, 3 Eskişehir aşığı ağabeyimiz, ablamız var. Onlar ne zaman bir araya gelsek, 'Acaba nasıl daha fazlasını Eskişehirli hemşehrilerimizle buluştururuz?' heyecanı içindeler. İnanıyorum ki bunu Büyükşehir ile ilçe belediyeleriyle taçlandırırız, bu şehri çok daha güzel yerlere taşırız. Eskişehir ve Eskişehirli bunu hak ediyor."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de ulusal ve milli kalkınma alanındaki birçok projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde hayata geçirdiklerini ifade etti.

Eskişehir'in de bu projelerden faydalandığına değinen Dönmez, "Fakat 'keşke' dediğimiz hizmet alanları da olmadı değil. Onda da biliyorsunuz, yetki ve sorumluluk belediyelerde. Önümüzde bunu telafi etme ve kayıp yılları geri kazanma imkanı var. İnşallah teşkilatımızla, geçmişte olduğu gibi gece gündüz birlikte çalışarak ak belediyeciliği hem Eskişehir'de hem de bugüne kadar elde edemediğimiz yerlerde gösterme imkanına kavuşacağız." diye konuştu.

Milletvekili Ayşen Gürcan ise AK Parti olarak Eskişehir'de bugüne kadar gösterdikleri hizmet anlayışını yerel yönetimlerde de sergilemek istediklerini vurguladı.

Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıracaklarını aktaran Gürcan, "Son sürat, 3 milletvekilimiz ve teşkilatımızla inşallah hizmetlere devam edeceğiz. Bu konuda hepinize güveniyorum. Eskişehir'i daha gelişmiş bir şehir yapmak adına bugünden itibaren 'Vira bismillah' diyor ve başlıyoruz." dedi.

Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da yerel seçimler öncesi vatandaşlara daha hızlı ulaşabilmek adına böyle bir açılış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel, İl Başkanı Süleyman Reyhan, Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer ile Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın ve partililer katıldı.