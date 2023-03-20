AK Parti'den, 38 maddelik yeni yasa teklifi

Ak Parti, sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ak Parti'li milletvekillerin imzasını taşıyan, 'İspençiyari Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair' 38 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde koruyucu uygulamalara öncelik verilecek. Yaşlı sağlığı konusunda maliyet ve hizmet sunumu ilk sıralara getirilecek. Bu kapsamda, tedbirlerin artırılması hedefleniyor. Teklifle, 'yaşlı nüfus' sağlık hizmetlerinde yakın takipte olacak.

Öte yandan düzenleme ile; odalara üye olmayan 'Optisyen Gözlükçüler' mesleki faaliyette bulunamayacaklar.