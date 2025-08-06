AK Parti'de Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş "Bu hafta itibarıyla biz Türkiye Yüzyılı buluşmalarına başlıyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına ilişkin basın toplantısı düzenledi. 3 Kasım 2002'den bu yana ülkeye kazandırdıkları hizmet ve eserlerin millete doğrudan anlatılmasına önem verdiklerini belirten Büyükgümüş, ağustos ve eylül aylarında da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yapılanları sahada anlatacakları bir program serisi başlatacaklarını aktardı. Büyükgümüş, "81 ilimizde 973 ilçemizin tamamında bu programlarımızı icra edeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi genel başkan yardımcılarımızın ve bakanlarımızın başkanlığında heyetler illerimize gidecekler. İl merkezlerinde aynı burada bugün yaptığımız gibi bir basın toplantısında hem ülke gündemine dair gelişmeleri basınımızla bir değerlendirme imkanı olacak. Hem gittiğimiz şehre dair konuları konuşma, değerlendirme imkanımız olacak ve hemen bunun ardından genel başkan yardımcımız, yahut bakanımız, oradaki heyete başkanlık eden aktörümüz il merkezinde kalacak ve milletvekillerimiz, merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimiz ilçelere giderek o gün o şehrin tamamından yaygın bir şekilde tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde ve il merkezinde sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuğumuz o şehirdeki kanaat önderleriyle bir araya geldiğimiz ve temelde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu paylaştığımız bir toplantı serisi şeklinde bu çalışmamızı icra edeceğiz. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda bu programların tamamını 80 ilimizde bitirdikten sonra İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir kapanış programında bir araya geleceğiz inşallah. Burada da sivil toplum temsilcileriyle, yine aynı şekilde muhtarlarımızla ve tüm siyasi aktörlerle İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah buluşmuş olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin önünde şu an önemli gündemler olduğunu ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığı bir zaman diliminde siyaset yaptıklarını ifade eden Büyükgümüş, "Bunun bilinciyle bunun anlam çerçevesini sıkı bir şekilde kavrayarak bu programımızı da icra edeceğiz. Dolayısıyla terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmelerin, detayların milletimizle paylaşılması, dün başlayan komisyon çalışmalarının anlam ve kapsamının nasıl ilerleyeceğine dair sahada anlatacaklarımız bu program serimizin önemli başlıklarından birini oluşturacak" dedi.

En önemli gündemlerinden birinin de enflasyonda kalıcı düşüş olduğunun altını çizen Büyükgümüş, "Bu manada düşüşün ve refah artışının sağlanması, ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere tüm bakanlarımız bu konuda bir seferberlik halinde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gayret gösteriyorlar. Biz de teşkilatlar olarak burada geldiğimiz noktayı, atacağımız adımları, ilerleyeceğimiz başlıkları bu program çerçevesinde milletimizle detaylı bir şekilde paylaşma imkanımız olacak. Bununla beraber artan önemini son dönemdeki jeopolitik gerginliklerle birlikte daha da iyi kavradığımız Milli Teknoloji Hamlemiz, Türkiye'nin savunma sanayii başta olmak üzere dijital altyapıdan enerjiye kadar milli ve yerli imkanlarla yoluna devam etmesi konusundaki kararlarımızı, bunun anlam ve çerçevesini yine milletimizle inşallah detaylı şekilde bu program çerçevesinde paylaşmış olacağız. Yani aktörlerimiz sahaya gittiklerinde hem milletvekillerimiz, hem MKYK üyelerimiz, hem genel başkan yardımcılarımız, hem bakanlarımız Türkiye Yüzyılı çerçevesindeki tüm başlıkları milletimizle paylaşacaklar" açıklamasında bulundu.

"Bu hafta itibarıyla Türkiye Yüzyılı buluşmalarına başlıyoruz"

Bu hafta Türkiye Yüzyılı buluşmalarının başladığını belirten Büyükgümüş, "Bu toplantı serimize başlamamızla birlikte kadın kolları teşkilatlarımız da yoğun bir şekilde ev ziyaretlerine başlayacaklar. İnşallah şehit ailelerimizin, gazilerimizin kadın kollarımız evlerine gidecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel mektubunu hem şehit ailelerimize hem gazilerimize bizzat ulaştıracaklar. Biz burada terörsüz Türkiye diyerek başlattığımız sürecin tüm gereklerini öncelikle gazilerimizden, şehit ailelerimizden başlayarak kapsamlı bir şekilde anlatma imkanımız olacak. Onların duasını, onların göstermiş olduğu Türkiye'nin geleceği bakımından, varlığı bakımından yüksek fedakarlığı hem bir kez daha tazimle bu manada teyit etmiş olacağız. Hem de yapacağımız çalışmaların ana fikrini bizzat oradaki aktörlerimizle inşallah şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birinci elden paylaşıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın da onlara mesajını iletmiş olacağız" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı'nın şehit aileleri ve gazilere verilecek olan mektubunun içeriğinden bahsedebilir misiniz? İkinci olarak bu programların bitiminde acaba bir rapor hazırlanacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Büyükgümüş, "Bu çalışmada faaliyet gösterecek aktörlerimizi bütün politika başlıklarında yoğun bir şekilde bilgilendirdiğimiz bir eğitim ve çalıştay süreci yürüttük. Sizlerin de takip ettiği istişare ve değerlendirme toplantımızda hem bütün politika başlıklarını ele aldığımız, her aktörümüzü dinlediğimiz bir seri çalıştay gerçekleştirdik. Onun bir hasılasını aldık. Hem de bakanlarımız bu çalışma kapsamında birebir tüm aktörlerimizi politika başlıklarının tamamında bilgilendirici, hangi konuda ne durumdayız ve hangi istikamette ilerliyoruz, bu konuda yaygın bir çalışma yürüttü. Şimdi sahada çıkıp bunları milletimizle paylaşacağız. Milletimizden alacağımız geri dönüşü de hem çalışmalarımızı zenginleştirip geliştirmek bakımından ele alacağız hem de önümüzdeki dönem politikalarımızı nasıl şekillendiririz, bunun için tüm gözlemlerimizi bir hasılaya inşallah ulaştırmış olacağız. Tabii sadece bununla da sınırlı değil. Aktörlerimiz o illere gittiklerinde ayrı ayrı hem teşkilat başkanlığımıza hem de buradaki bilgileri bir rapor haline getirerek genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacağımız bir geri dönüş ve saha bilgisinin hem partimiz söylemlerine hem de politika başlıklarımıza etki edeceği bir zemin oluşturmuş olacağız. Mektubumuzun içeriğiyle ilgili burada bizim için en önemli husus; şehitlerimizin şehadet makamının en yüce makam olduğunu bir kez daha ifade edip, onların yüksek fedakarlıklarını, kahramanlıklarını tazimle yad ettiğimizi ifade eden bir mesajımız olacak. Bununla birlikte tabii gazilerimiz var. Onları da bizzat ziyaret etmiş olacağız. Onlara da saygılarımızı ifade etmiş olacağız. ve terörsüz Türkiye sürecimizin nasıl başladığını, neleri hedeflediğini, hangi şekilde ilerlediğini ayrıntılı bir şekilde ifade etmiş olacağız. Mektubumuzun ana hatları hem bu kahramanlığın saygıyla bir kez daha yad edilmesi, hem bu gösterilen fedakarlığın milletimizin varlığı bakımından ne kadar değerli olduğunun bir kez daha ifade edildiği ve onlardan aldığımız fikirle, onlardan aldığımız istikametle yolumuza devam ettiğimizin bir kez daha vurgulanması şeklinde olacak" dedi.

Bir gazetecinin "MHP ile ortak bir çalışmanız olacak mı? Yani çalışmaların tamamlandığı noktada ortak bir miting gibi bir durum söz konusu olabilir mi?" sorusuna ise Büyükgümüş şu cevabı verdi:

"İttifak siyaseti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte gündemimize geldi ve biz hem ayrı siyasi partiler olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz hem de aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak belirli alanlarda ortak programlar gerçekleştiriyoruz. Burada aslında yapacağımız temel nokta hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem AK Partimiz bizim açımızdan sahadaki bu konudaki fikirler, görünürlük, aldığımız yanıtlar, bu yürüteceğimiz politika başlıklarına dair tespitler nasıl? Yaz aylarında bunları ayrıntılı bir şekilde gözlemlemek, tespitlerimizi yapmak, fikirlerimizi milletimizle paylaşmak ve onlardan alacağımız geri dönüşlere ulaşmayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye açısından eğer değerlendirecek olursanız yürütülen komisyonda zaten birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çeşitli kanun başlıklarında ve politikalarda yine birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. ve bununla beraber tabii yerelde belediye meclislerinde yerel siyasete yön verirken Cumhur İttifakı ruhuyla bu manada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunların ötesinde zaman zaman geçmişte ortak düzenlediğimiz mitingler oldu. Ortak açıklamalarımız, ortak bir şekilde irade göstermemiz gereken konularda ortak çalışmalarımız oldu. Tabii ki bu çalışmalar da önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Ama şu hal için planlanmış bir miting yahut ortak bir basın toplantısı, ortak bir saha çalışması planlamamız henüz yok. Yaz ayları boyunca sahadaki durumu, çalışmalarımızı değerlendirelim ve her iki tarafta liderlerine bunu ifade etmiş olurlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar ise, AK Parti'nin 14 Ağustos'taki kuruluş yıldönümüne ilişkin soru üzerine, "AK Parti 24. yılını kutlarken yine bir coşku içinde teşkilatlarıyla buluşmak üzerine pozisyonunu konumlandıracak tabii ki ama genel merkezde Cumhurbaşkanımızın da hitaplarıyla gerçekleşecek olan bir 24. yaş günü organizasyonumuz olacak 14 Ağustos günü burada. Bu kez diğer yıllara farklı olarak il başkanlıklarımızın da il başkanlarımızın, geliştirilmiş il başkanları toplantımızın da olduğu bir döneme denk geldiği için aslında büyük bir katılımla hem kurucularımızın, MKYK üyelerimizin, gençlik, kadın, milletvekillerimizin, eski bakanlarımızın diye detaylandırabileceğimiz yoğun bir katılımla gerçekleşecek olan bir organizasyon olacak. Fakat aslında organizasyonun bizatihi kendisi değil, 24. yaşla birlikte biz bir yıl boyunca çok yoğun bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Çeyrek asırlık dönemi, yani 25. yıla kadar bir yıl boyunca devam edecek olan bir kampanya planlamamız söz konusu. 24. yaş günü bunun için bir başlangıç noktası olacaktır. Kampanya temalarımızı belirlediğimiz ve bundan sonraki süreçte de 25. yıla kadar neler yapacağımız, süren bir kampanyadan bahsedebilirim bu yıla özgü olarak" dedi. - ANKARA