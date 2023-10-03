Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri ülkeye sokan 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni kaçak yollardan Türkiye'ye sokan 2 kişi tutuklandı. Göçmenler sınır dışı edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda takibe aldıkları 2 minibüsü, uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araçlar, kaçmaya başladı. Ekiplerin takibiyle kısa sürede durdurulan araçlarda, 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sürücüler E.A. ile Y.O. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ile Y.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan araçlara el konulup, 'korsan taşımacılık yapmak' suçundan 32 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.