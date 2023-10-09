Adana Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda önceki oturumun tutanakları kabul edildi. Karalar, Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyona yakın kişinin katıldığını belirtti. Gündemdeki tekliflerin komisyonlara sevki sonrasında toplantı yarına ertelendi.
Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yönetiminde yapılan toplantıda, önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.
Karalar, konuşmasında, 6-8 Ekim'de düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyona yakın kişinin katıldığını söyledi.
Gündemdeki tekliflerin komisyonlara sevkinin ardından toplantı, yarın 14.00'e ertelendi.