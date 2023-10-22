Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 830 muhtara bilgisayar verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muhtarlar Günü dolayısıyla kent genelinde görev yapan 830 muhtara bilgisayarlarını teslim etti. Karalar, yaptığı konuşmada belediyenin mali durumunu düzelterek devasa işler yaptıklarını ve Adana'nın artık borçlanmaya ihtiyacı olmadığını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Bşakanı Zeydan Karalar, kent genelinde görev yapan 830 muhtara bilgisayar verdi.

Karalar, geçen yıl söz verdiği üzere; kentte görev yapan 830 muhtara, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte bilgisayarlarını teslim etti. Düzenlenen yemeğe katılamayan az sayıdaki muhtara bilgisayarları en kısa sürede teslim edilecek. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, siyasiler, bürokratlar ve 800'e yakın muhtarın iştirak ettiği yemeğe yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Karalar, muhtarlara yönelik bilgisayar sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Göreve başladığından bu yana mali açıdan her geçen gün daha iyi hale geleceklerini defalarca dile getirdiğini belirten Karalar, "Büyük deprem nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin geliri bu yıl 1,8 milyar lira azaldı. Fakat biz hesap adamıyız. Gelirimizi, giderimizi, yapacağımız işi planlarız ve bütçe hesaplarımız büyük oranda tutar. Her şeye rağmen durumu günden güne daha iyi hale getiriyoruz. Bilgisayar sözümüzü de yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mazotun, bitümün ve diğer girdilerin fiyatlarının katlanarak arttığını ama Adana Büyükşehir Belediyesi'nin halka hizmet yolunda mali sıkıntısının kalmadığını belirten Karalar, gelirin dört katından fazla borcu olan bir belediyeden, 2024 bütçesinde; geliri borcunun dört katına ulaşan bir belediye haline gelindiğini duyurdu. Bu başarıyı halka daha iyi hizmet etmek için gerçekleştirdiklerini ifade eden Karalar, şöyle devam etti:

"Bu mali disiplin başarısı muhtarlarımızın, halkımızın taleplerini daha rahat yerine getirebilmek adına gerçekleştirilmiştir. İlmik ilmik örülerek yapılmış bir başarıdır. Alınan noktadaki durumla kıyaslandığında gelinen noktaDA inanılmazı başardık. Bir önceki döneme göre şu ana kadar 3 kat fazla asfalt döktük. Buna rağmen mazot giderimiz azaldı. İş makinelerini satın alarak yılda 480 milyon lira kira miktarının Büyükşehir kasasında kalmasını sağladık. Atık ve enerji üretimi ile benzer tasarruflarla yılda 1,2 milyar lira kasada hizmet için kalıyor. Adana'nın gelirini de ciddi anlamda arttırdık. İş adamlarımızla vergi gelirlerinin artırılması konusunda yapılması gereken işlemle ilgili görüşmeleri sürdürüyorum. Bu kulvarda da Adana'nın geliri şu ana kadar yılda 1 milyar lira arttı. Borcu gelirinin 4 katı olan bir belediyeden, geliri borcunun 4 katı hale böyle geldik. Aldığımız iş makinelerinin tamamını, yaptığımız, yapacağımız altgeçitlerin tamamını, açtığımız ve açacağımız bulvarları, mahallelerimize, köylerimize yaptığımız hizmetlerin tamamını tek kuruş borçlanmadın yaptık."

Pandemiye ve depreme rağmen belediyenin mali durumunu düzelterek devasa işler yaptıklarını ve bunu artırarak sürdürdüklerini anlatan Karalar, "Adana'nın ekonomisi düzeldi, önü açıldı. Adana'nın artık hiçbir yerden borçlanmaya ihtiyacı kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın metro projemizi onaylamasını bekliyoruz Sadece bu proje onaylanırsa borçlanma için başvuracağız. Çünkü yaklaşık 300 milyon dolarlık bir iş. Metropollerde ulaşımı metrosuz çözmek mümkün değil. Tramvay projemiz de hayata geçtiğinde trafik sorununda azalma olacak" diye konuştu.

Adana'da yapılan diğer bulvarlar, yollar, kreşler, su ve hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Karalar, "Allaha şükürler olsun Adana artık böyle kuvvetli ve muktedir" dedi.

Adana ile ilgili çok önemli işler ve hizmetler yaptıklarını ama Adana'nın önünü halka hizmet yolunda açmalarının yaptıkları en büyük iş olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, Adana için tempoyu yoğunlaştırarak çalışmaya devam edeceklerini açıkladı" şeklinde konuştu.

Gazze'deki kıyımın son bulması için de çağrı yapan Karalar, "Yazıktır, günahtır. Bir an önce barış gelmesi için bütün ülkeler çaba göstermeli. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Öngörüsü ne denli keskin, ne denli dehaya sahip bir önderimiz olduğunu bugün yaşananlarla daha iyi anlıyoruz" dedi.

Muhtarlar günüyle birlikte Cumhuriyetin 100. Yılını da kutlayan Karalar, 22 Ekim'de başlayacak 100. Yıl etkinliklerinin ve kutlamalarının ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi.

Karalar'ın konuşmasının ardından muhtarlara bilgisayarlarını teslim etti. Muhtarlar, Karalar'a teşekkür etti. - ADANA