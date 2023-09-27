Abdulhamit Gül, Bartın'da Balıkçı Dükkanını Ziyaret Etti

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bartın'da balıkçı dükkanını ziyaret ederek balıkları inceledi ve esnaflarla sohbet etti.

Eski Adalet Bakanı ve Gaziantep milletvekili Abdulhamit Gül, Bartın ziyaretinde balıkçı dükkanının önünde durarak, tezgahtaki balıkları merakla inceledi. Gül, vatandaşlarla sohbet ederken gülümseten anlar da yaşandı.

Gaziantep milletvekili Abdulhamit Gül, Bartın'da 2023 Şehir Buluşmaları programı çerçevesinde esnafla buluştu. Balık tezgahları ve restoranları ile meşhur Bartın'da esnafı dolaşan Gül, balıkları çok sevdiğini belirterek, türleri hakkında bilgi aldı. Gül, girdiği yarım asırlık terzi dükkanının sahibi karı koca ile bir süre sohbet etti. Kendisini televizyonda gördüğünü söyleyen ailenin fotoğraf çekinme talebini kırmadı. Fotoğraf çekimi esnasında ise gülümseten görüntüler ortaya çıktı. Gül'ün iş yerine girdiği esnada üzerinde prova kalıp bulunan müşteri, dışarıya çıkarak fotoğraf karesine girdi. Fotoğraf çekimi öncesinde prova kalıbın çıkarılıp çıkarılmaması yönünde yaşanan kararsızlık, Gül ve beraberindekileri gülümsetti.

Esnaf ve müşterilerin bazıları Gül'e "Sizi televizyonlardan tanıyoruz" dedi, bazıları ise sonradan hatırladığını ifade etti.

Türkiye'nin en eski gazetesine ziyaret

Gül, Bartın'da 6 Eylül 1924 yılında kurulan ve 100. yılını kutlayan Bartın gazetesini ziyaret etti. Gül, Türkiye'nin en eski 2. kitabevi olan ve 1925 yılında kurulan Azim Kitabevi ile birlikte işletilen Anadolu'nun en eski gazetesi Bartın gazetesinin eski ve yeni sayılarını okuyarak bilgi aldı. Asırlık gazete ve kitabevi önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Bartın Kent Müzesi'ni gezen Gül, kent tarihi hakkında bilgi aldı.

Gül'ün ziyaretine AK Parti Bartın milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve parti yöneticileri de eşlik etti. - BARTIN