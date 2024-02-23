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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze İsrail'in yeniden işgali olmamalı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa edeceğini açıklamasına tepki göstererek, Gazze'nin terörizm için bir platform olamayacağını ve İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Blinken, yerleşim alanlarının genişletilmesine karşı olduklarını ve Gazze topraklarının küçültülmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa edeceğini açıklamasına ilişkin, "Gazze terörizm için bir platform olamaz. İsrail'in Gazze'yi yeniden işgali söz konusu olmamalıdır. Gazze topraklarının büyüklüğü azaltılmamalı" dedi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünya liderleri bölgedeki savaş üzerine açıklamalarını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Arjantin'in basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa edeceğini duyurmasına değinen Blinken, "Hayal kırıklığına uğradık. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler altında yeni yerleşimlerin kalıcı bir barışa ulaşılmasına engel olduğu uzun zamandır süregelen bir ABD politikasıdır. Ayrıca uluslararası hukuka da aykırıdır" dedi.

ABD yönetiminin yerleşim alanlarının genişletilmesine kesin bir şekilde karşı olduğunu ve Gazze Şeridi'nin topraklarının küçültülmemesi gerektiğini vurgulayan Blinken, "Bize göre bu durum İsrail'in güvenliğini güçlendirmez, sadece zayıflatır. Gazze terörizm için bir platform olamaz. İsrail'in Gazze'yi yeniden işgali söz konusu olmamalıdır. Gazze topraklarının büyüklüğü azaltılmamalı" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan İsrail'e kınama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Kathrin Deschauer de, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da binlerce yeni yerleşim yeri inşa etme planlarını kınadı. Deschauer, "Yerleşim yeri inşası konusundaki tutumumuzu biliyorsunuz. Bu uluslararası hukuka aykırıdır ve bu durum yeni inşaat projelerinde de geçerlidir" diye konuştu. - BUENOS AIRES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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