AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Rusya'yı iddia edilen saldırıyı savaşı sürdürmek için bahane olarak kullanmamaya çağırıyoruz'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısına değinerek, "Rusya'yı iddia edilen saldırıyı savaşın tırmanışını sürdürmek için bir bahane olarak kullanmamaya çağırıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısına değinerek, " Rusya'yı iddia edilen saldırıyı savaşın tırmanışını sürdürmek için bir bahane olarak kullanmamaya çağırıyoruz" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Kalkınma Bakanlarının Toplantısı öncesi dün Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Borrell, " Rusya'yı bu iddia edilen saldırıyı savaşın tırmanışını sürdürmek için bir bahane olarak kullanmamaya çağırıyoruz. Bizi endişelendiren bu, daha fazla insanın askere alınmasını, daha fazla askerin konuşlandırılması ve Ukrayna'ya daha fazla saldırı düzenlenmesini haklı çıkarmak için kullanılabilir" dedi.

Ukrayna, saldırıyı düzenledikleri yönündeki iddiaları reddetmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddialarını reddetmiş, "Putin'e saldırmadık. Topraklarımızda savaşıyoruz, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Bunun için yeterli silahımız yok" demişti.

Kremlin saldırısı

Kremlin Basın Servisinden dün yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde Ukrayna tarafından 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu, İHA'ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Saldırı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti. - BRÜKSEL