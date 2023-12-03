117 Ülke, Yenilenebilir Enerji Kapasitesini 3 Katına Çıkarma Taahhüdü İmzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi'nde 117 ülke, 2030 yılına kadar dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhüdünü imzaladı. Bu taahhüt, küresel düzeyde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefine ulaşmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi'nin başkanlığını yapan Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al-Jaber, 117 ülkenin 2030 yılına kadar dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma taahhüdünü imzaladığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi'nde Dünya'nın geleceğine yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. COP28 İklim Zirvesi'nin başkanlığını yapan Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al-Jaber, ülkelerin küresel yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 10 yılın sonuna kadar en az 11 bin gigiwatta çıkarmak için "birlikte çalışacaklarını" söyledi. Al-Jaber, "Ülkeler, küresel ortalama yıllık enerji verimliliği iyileştirme oranını, kolektif olarak 2 katına yani yılda yüzde 4'ten daha fazlaya çıkarmak için birlikte çalışmayı taahhüt ediyorlar" dedi.

COP28 İklim Zirvesi Başkanı Al-Jaber, taahhüdü 117 ülkenin imzaladığını ve nihai sayının artmasını beklediğini belirterek, "Daha fazlasına ihtiyacımız var ve tüm taraflardan mümkün olan en kısa sürede bu gemiye katılmalarını rica ediyorum. Bu, dünyanın azaltılmamış kömür enerjisinden uzaklaşmasına yardımcı olabilir ve olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Taahhüt, yatırımcılara çok güçlü bir mesaj gönderiyor"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjiyi 3 katına çıkarma taahhüdünün "yatırımcılara ve finansal piyasalara tüm dünyanın bu hedefe doğru ilerlediği yönünde çok güçlü bir mesaj gönderdiğini" söyledi.

Belirlenen hedefe ulaşılacağından emin olduğunu belirten Leyen, hedefe ulaşılma hızı konusunda sıkı çalışılması gerektiğini vurguladı.

Rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerjilerin ölçeğinin artırılması, küresel düzeyde 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefi açısından hayati önem taşıyor. - DUBAİ