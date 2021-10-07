Lavrov ve Ruandalı mevkidaşı Biruta, Afrika'daki meseleleri konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ruanda Dışişleri Bakanı Vensan Biruta, Afrika kıtasındaki sorunları görüştü.

Lavrov ile Biruta, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Biruta ile görüşmede Afrika'daki meseleleri ele aldıklarını belirten Lavrov, "Öncellikle Büyük Göller Bölgesi ve Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Sahel Kuşağı, Libya, Somali ve Etiyopya gibi meselelerin çözümünü görüştük." dedi.

Lavrov, sorunların çözülmesi için kapsamlı, tüm tarafları müzakerelere dahil eden ve Afrikalıların rolüne dayalı yaklaşıma ihtiyaç olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıklarını dile getirdi.

Afrikalıların sorunlarını kendileri çözmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Uluslararası toplumun da Afrika'da alınan kararlara siyasi, maddi ve elbette barışı koruma desteği vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ruanda ile enerji, "barışçıl atom", jeolojik araştırma ve madencilik alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Biruta ise Afrika'daki meselelere ilişkin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde istikrarın sağlanması ve Mozambik'te terörle mücadele çalışmalarına katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Meselelerin siyasi yollarla çözülmesinin önemine işaret eden Biruta, Rusya ile Ruanda'nın Afrika'da barışın sağlanması konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.