Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
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Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

24.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:00
Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

Son dakika haberleri: Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' İstanbul'da polis ekipleri Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopterle destek verilen uygulamaya polis özel harekat ekipleri ile narkotik polisi de katıldı.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Kadıköy'de Kuşdili Caddesinde durdurulan araçların sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Bazı sürücülerin üstleri polis tarafından aranırken bazı araçların da içinde polislerce arama yapıldı. Uygulamada narkotik köpeği tarafından minibüs tipi araçların içerisinde arama yapıldı. Havadan helikopterle destek verilen uygulamaya aynı zamanda polis özel harekat ekipleri de katıldı.

Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
Son dakika haberleri... Polisten helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

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