Polisleri yaralayan saldırgan kamerada

Kahramanmaraş'ta aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 2 polis memuru yaralandı. Güvenlik kamerasına yakalanan kaçan şahsın yakalanması için operasyon devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayetten aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Antalya'da aranan Muhammet Karataş'ın (22) eşkaline uygun bir şahsın İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu, bölgede yapılan kamera çalışmaları ile tespit ederek bölgeye yoğunlaşan ekipler, şahsın eşkaline uygun kişinin bir otelde kaldığı bilgisi ile 3. katta bulunan otel odasına cinayet ekipleri çıktığında, üst kat merdiven boşluğundan polislere doğru ateş açan şahıs, 1'i ağır 2 polis memuru silahla yaraladı.

Olay yerinden kaçan şahsı yakalama çalışması devam ediyor.

(Halil Ulubey/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı