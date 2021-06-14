Polislerden jandarmaya kuruluş yıl dönümü sürprizi
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Polislerden jandarmaya kuruluş yıl dönümü sürprizi

Polislerden jandarmaya kuruluş yıl dönümü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeni ile Emirdağ'da görev yapan jandarma ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı.

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeni ile Emirdağ'da görev yapan jandarma ekiplerine pasta ile sürpriz yaptı.

Emniyet mensupları tarafından hazırlanan ve üzerinde "Jandarma Üniforması" şekli olan pasta, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık ile polis ve jandarma ekipleri tarafından kesildi. Pastanın kesilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Emrah Dal tebrikleri kabul etti. - AFYONKARAHİSAR

Polislerden jandarmaya kuruluş yıl dönümü sürprizi
Polislerden jandarmaya kuruluş yıl dönümü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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