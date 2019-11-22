Polisin operasyonunda esrar ve metamfetamin ele geçirildi

22.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:47

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 25 gram esrar, 0,5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet öğütücü ve cam pipo ele geçirildi.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacılara yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Düzce Merkez Duraklar köyünde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, şahıstan 4 parça halinde toplam 25 gram esrar maddesi, 0,5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet öğütücü ve 1 adet cam pipo ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA