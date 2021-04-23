Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Belediyesine ait araçlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi.