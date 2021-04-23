Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Belediyesine ait araçlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Belediyesine ait araçlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi.

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikte, polis, jandarma ve belediye araçları şehir merkezinde gezdi. Sirenler çalan araçlarla çocukların bayramı kutlandı. Vatandaşlar, evlerinin camlarından çıkarak araç konvoyunu alkışladı. Etkinliğe katılan kurumların yetkilileri, tüm çocuklar ve Türk halkının bayramını kutladı. - YALOVA

Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: 'Yüksek sesle konuştun' cinayeti: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika: 'Yüksek sesle konuştun' cinayeti: 2 ölü, 3 yaralı
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 17:51:21. #1.15#

title