Pochettino, eski öğrencilerinin peşinde

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Tottenham'dan eski öğrencileri Delle Alli ve Hugo Lloris'i kadrosuna katmak istiyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Pochettino'yu getirmiş; Arjantinli teknik adam yeni takımıyla çıktığı 3 maçta; 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Ligde lider durumda bulunan PSG'de transfer döneminde de hareketli saatler yaşanıyor. Arjantinli teknik adam, Tottenham'da mutsuz olduğu bilenen eski öğrencisi Delle Alli'yi kadrosunda görmek istiyor. Bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giyebilen Alli, bu maçların sadece 1 tanesinde 11'de başladı. Toplamda sadece 78 dakika süre alabilen İngiliz futbolcu, takımdan ayrılmak istiyor. Delle Alli'nin en yakın olduğu kulüp ise Tottenham'da beraber büyük başarılar yakaladığı Pochettino'nun takımı PSG. İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun öncelikle kiralık olarak takıma dahil edilmesi bekleniyor.

TOTTENHAM'DAN TEK HEDEF ALLİ DEĞİL

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden TheSun'un haber ine göre Arjantinli teknik adamın eski takımından kadrosunda görmek istediği tek isim Delle Alli değil. Pochettino, İngiliz ekibinin Fransız file bekçisi Hugo Lloris'i de kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transfer, devre arası dönemde Alli'nin transferi kadar kolay olmayabilir. Tottenham ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Lloris için devre arası transfer döneminde bir girişim yapılmayacağı, sene sonunda bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

ERİKSEN DÖNEBİLİR

Delle Alli'nin transferinin gerçekleşme durumuna göre Tottenham da eksi futbolcusu Cristian Eriksen'i kadrosuna katabilir. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 17 milyon Sterlin bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan Danimarkalı orta saha yeni takımında mutlu değil. Eriksen, bu sezon ligde sadece 9 maçta 300 dakikada süre alabildi. Alli'nin transferine göre Tottenham'ın Eriksen için harekete geçebileceği iddia edildi. Inter, Danimarkalı orta saha için 27 milyon Sterlin bonservis bedeli talep ediyor.

- Adam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN