Pjanic kimdir? Miralem Pjanic hangi takımlarda oynadı? Miralem Pjanic kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızları bir bir kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Michy Batshuayi'nin ardından Miralem Pjanic'i de renklerine bağladı. Kara Kartal, Bosna-Hersekli yıldızla 1 yıl kiralık anlaşmasına vardı. Peki, Miralem Pjanic hangi takımlarda oynadı? Miralem Pjanic kaç yaşında, bonservisi ne kadar? Pjanic kimdir?

Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i 1 yıl kiraladığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin euro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir" ifadelerine yer verildi. Bu transferi bitirmek için zamanla yarışan siyah-beyazlılar, lisansını çıkardığı yıldız futbolcuya UEFA listesinde yer verdi.

PJANİC KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Nisan 1990

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli: Bosna-Hersek

Miralem Pjanic Boşnak futbolcudur. Orta saha pozisyonunda oynayan oyuncu, Barcelona'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Pjanic, profesyonel kariyerine bir sezon oynadığı Metz'te başladı. 2008 yılında Lyon'a transfer oldu ve üç sezon bu takımın formasını giydi. 2011 yılında Roma ile sözleşme imzaladı. Roma'da, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. 2016'da Juventus'a imza attı. Pjanic, Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçildi. Ayrıca, 2016-17 sezonunda Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasındaki katkıları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçildi. Lüksemburg genç millî takımında da forma giyen Pjanic, 2008 yılında Bosna-Hersek formasıyla ilk millî maçına çıktı. Bu takımla 80'den fazla maçta forma giydi 13 gol attı. İlk büyük turnuvada; 2014 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla mücadele etti.

2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Gençliği

Pjanic, 2 Nisan 1990'da o dönemler Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ne günümüzde ise Bosna-Hersek'e bağlı Tuzla şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Fahrudin, annesinin adı ise Fatima'dır. Yugoslavya'da eski bir üçüncü lig futbolcusu olan babası aracılığıyla futbola ilgi duydu] ve futbol kariyerine Lüksemburg'da ailesinin Bosna Savaşı'nın patlak vermesinden kısa bir süre önce bu ülkeye gelişinin ardından başladı. Lüksemburg'da iken, Pjanic sık sık antrenmanlara katıldı ve babasıyla eşleştiYedi yaşındayken babası futbolla yeteneğinin ve ilgisinin olduğunu keşfetti. Daha sonra oğlunun Schifflange'deki yerel kulüplerden FC Schifflange 95'e katılmasına izin verdi. Schifflange'deyken Pjanic, Belçika, Hollanda ve Alman kulüplerinden bazılarının ilgisini çekti, ancak 2004 yılında Fransız takımı Metz'e transfer oldu. Pjanic, eski Lüksemburg'lu millî oyuncu Guy Hellers tarafından Metz'e önerildi

Kulüp kariyeri

Metz

Pjanic, 14 yaşında Metz ile genç sözleşmesi imzaladı ve kulübün akademisinde yaklaşık üç yıl geçirdi. 2005-06 sezonunda, Championnat National des 16 ans organizasyonunu kazanan 16 yaş altı takımında oynadı ve sezonun ardından kulüple beş yıllık bir élite sözleşme imzaladı. Pjanic, 2006-07 sezonunu kulübün 18 yaş altı takımıyla geçirdikten sonra, 2007-08 sezonunda Championnat de France amateur'de mücadele eden kulübün amatör takımına terfi ettirildi. A takım teknik direktörü Francis De Taddeo'nun onu kadroya çağırmasından önce organizasyonun ilk iki maçında forma giydi. Pjanic, 17 yaşındayken, 18 Ağustos 2007'de Paris Saint-Germain'e karşı oynanan bir lig maçında kariyerindeki ilk profesyonel maçına çıktı. 0-0 berabere biten karşılaşmada yedek olarak maça başladı. Ertesi hafta, Rennes'e 2-0 mağlup oldukları karşılaşmada ilk kez ilk on birde sahaya çıktı

Ardından 30 Kasım 2007'de Pjanic, üç yıl geçerli olacak anlaşmayı kabul ederek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve kendini 2010 yılına kadar Metz'e bağladı.Profesyonel olduktan sonra, 15 numaralı formayı aldı. Pjanic, Metz'deki ilk profesyonel golünü; 15 Aralık 2007'de Sochaux maçının 88. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirerek kaydederken, takımı maçı 2-1 kaybetti. Pjanic attığı bu golle Ligue 1 tarihinde gol atan en genç oyunculardan biri oldu. Ayrıca 2-1 kaybettikleri Nice maçında penaltıdan takımının tek golünü atarken, sezonun son gününde Le Mans'ı 4-3 mağlup ettikleri maçta da gol attı.

Pjanic, Coupe de France organizasyonunda'daki dört maçında da ilk 11'de başladı. Kulübünün 6-1'lik skorla kazandığı Vesoul Haute-Saône karşılaşmasındaki birkaç golün de asistini yaptıTakip eden turda Pjanic, Metz'in Strasbourg takımını 3-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımının son golünü attı. Lorient ile oynanan son 16 turunda, 90 dakika forma giydi ve kulübü karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak Coupe de France'da çeyrek finale yükseldi. Metz, daha sonra organizasyonun şampiyonu Lyon'a elendi. Pjanic, Metz formasıyla toplamda 38 maçta forma giyerken 5 gol kaydetti. Gösterdiği bu performansla birlikte, Ligue 1 Yılın Genç Oyuncuları ödülüne aday gösterildi ancak ödülü Hatem Ben Arfa kazandı.

Pjanic, sezon boyunca etkili bir performans ortaya koymasına rağmen, Metz Ligue 2'ye düştü ve oyuncunun başka bir kulübe transfer olacağına dair spekülasyonlar yapıldı. İngiliz kulüpleri Arsenal ve Chelsea, İspanyol kulüpleri Barcelona ve Real Madrid, İtalyan kulüpleri Milan ve Inter ve Fransız kulübü Lyon'un oyuncuyu transfer etmek istediklerine dair haberler çıktı.

Lyon

Metz, oyuncu için sayısız teklif almasına rağmen, 6 Haziran 2008'de, Pjanic ve Metz, oyuncunun Olympique Lyonnais'a transferi için anlaşmaya vardılar. Pjanic beş yıllık bir sözleşmeyi kabul ederken, bonservis bedeli olarak €7.5 milyon ve gelecekteki teşvikler olarak fiyatlandırıldı.

Yaşlanan Juninho'nun gelecekteki veliahdı olarak gösterilen Pjanic'e, ilk olarak 12 numaralı forma verildi, ancak sezon öncesi 18 numaraya geçti ve Lyon formasıyla ilk resmî maçına, Trophée des Champions'ta Bordeaux'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmayla birlikte çıktı. Ligde sezonun açılış maçında Toulouse'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada forma giyerken, bu onun Lyon formasıyla Ligue 1'deki ilk maçı oldu. Pjanic ilk sezonunda, Ekim 2008'de Sochaux'a karşı oynadığı maçta Stéphane Dalmat ile girdiği mücadelede fibulası kırıldı ve uzun süren bir sakatlık dönemi geçirdi.Başlangıçta sakatlığın bir ay süreceği ön görülmesine rağmen, iki ay sahalardan uzak kaldı. 3 Ocak 2009'da kulübünün Coupe de France'da US Concarneau ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 66. dakikasında oyuna girerek uzun süren sakatlık döneminin ardından ilk kez forma giydi. Karşılaşmayı Lyon 6-0 kazandı

Pjanic 2009-10 sezonunda, selefi ve Lyon'un efsanesi olarak gösterilen Juninho'nun 8 numaralı formasını aldı. Lyon formasıyla ilk golünü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika kulübü Anderlecht ile oynanan play off maçında, serbest vuruştan attı. Lyon maçı 5-1'lik skorla kazandı. Birkaç gün sonra, Auxerre ile oynanan ve 3-0 Lyon galibiyetiyle biten karşılaşmada, kulüpteki ilk lig golünü attı. Pjanic, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan ilk karşılaşmada, İtalyan ekibi Fiorentina'ya karşı attığı golle takımına galibiyeti getirdiKulübünün Macar kulübü Debreceni'ye karşı oynadığı ikinci grup maçında, serbest vuruşla bir gol atarken, iki golünde asistini yaptı ve Lyon maçı 4-0'lık skorla kazandı. Pjanic, 10 Mart 2010'da Real Madrid ile oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ikinci maçında, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu skorla birlikte, Gerland Stadyumu'ndaki ilk maçta 1-0 galip gelen Lyon, organizasyonda çeyrek finale yükseldi

Pjanic, 2010-11 sezonundaki ilk üç maçta ilk on birde sahaya çıktı. Ancak, Yoann Gourcuff'un takıma katılmasıyla beraber yedek kulübesine çekildi ve ardından takımın sonraki yedi lig karşılaşmasında yedek oyuncu olarak maça başladı. Kendisi adına sezonun ilk golünü, 29 Eylül 2010'da, Hapoel Tel Aviv ile oynanan takımının 3-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kaydetti. Pjanic'in yükselen formuyla birlikte, teknik direktör Claude Puel hem Gourcuff hem de Pjanic'i orta alanda oynatmayı denemeye başladı, ancak Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Benfica'ya karşı elde edilen 2-0'lık galibiyet ve ligde Rennes ile 1-1 berabere kaldıktan sonra bu taktik terk edildi.

Barselona

Pjanic, 29 Haziran 2020 tarihinde Juventus'tan 2019-20 sezonunun bitiminden itibaren geçerli olmak üzere 60 milyon € artı maksimum 5 milyon € bonuslar karşılığında Barselona ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma aynı zamanda Juventus'nun 72 milyon € artı maksimum 10 milyon € bonusşat karşılığında imzaladığı Arthur Melo'nun takasıyla yapıldı. Pjanic, İspanyol ekibiyle 2023–24 sezonunun sonuna kadar 400 milyon €'luk serbest kalma maddesiyle dört sezonluk sözleşme imzaladı. İlk maçına 27 Eylül'de La Liga'da Villareal 'i 4-0 yendikleri maçta yedek olarak girdi.

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3 Eylül tarihinde Türkiye Süper Lig ekiplerinde Beşiktaş'a kiralandı. Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada;

" Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.denildi.