Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,99 puan azalarak 1.857,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,07 puan ve yüzde 0,22 kazançla 1.867,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.845,59, en yüksek 1.885,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 1.857,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,13 puan ve yüzde 0,74 düşüşle 2.025,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 43'ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.821,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.821,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,88 kazanımla 776 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3197 lira, satışta 13,3731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,9684 lira, satışta 13,0204 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,70'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,1355, sterlin/dolar paritesi 1,3521, dolar/yen paritesi de 115,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 gerileyerek 78,66 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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