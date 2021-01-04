Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

04.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:30
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,70 puan artarak 1.495,43 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,70 puan artarak 1.495,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 8,11 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.484,83 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.478,70, en yüksek 1.500,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 1.495,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1,85 ve teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,92 puan ve yüzde 1,03 artışla 1.652,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 24'ü geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, GÜBRETAŞ, Koza Altın, Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.934,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.934,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3550 lira, satışta 7,3845 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4142 lira, satışta 7,4439 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2277, sterlin/dolar paritesi 1,3578, dolar/yen paritesi de 103,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,72 kazançla 51,93 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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