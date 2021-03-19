PİYASALAR-Dolar 7.32 lira, euro 8.74 lira, sterlin 10.21 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB), beklentileri de aşarak, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarmasının ardından, dövizler 15-20 kuruş dolayında geriledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

Açıklamada, iç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkilerinin, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne dikkat çekilerek, "Kurul, söz konusu gelişmelerin enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" denildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,548 ve 1,574 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.72 düşüşle 1,550.93 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.48 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.33 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2988 lira ve en yüksek 7.3349 lirayı gördükten sonra, 7.32 – 7.33 lira aralığında,euro en düşük 8.7012 lira ve en yüksek 8.7486 lirayı gördükten sonra, 8.74 – 8.75 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1587 lira ve en yüksek 10.2253 lirayı gördükten sonra 10.21 – 10.22 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19019 - 1.19215 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19157 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "TCMB'nin beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz artışının ilk olarak TL varlıklar üzerinde pozitif etkisi görülürken, hisse senetlerinde yaşanan yükselişler kar realizasyonlarına neden oldu. Artan faizlerin iyi bir alternatif oluşturması realizasyon gerekçesi olabilir. "Yurtdışında ise artan ABD faizlerinin olumsuz etkisi izleniyor. Dün endeksin dün gün içi dip seviyelere yakın kapatması olumsuz bir tablo oluşturdu. "Kısa vadede 22 ve 50 günlük ortalamaların bulunduğu 1,535 civarı ilk destek iken, trend desteğimiz bugün itibariyle 1,505 seviyesinde bulunuyor. "Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere bu trendin altında teknik baskı artabilir. Yukarıda ise hafta içinde gerçekleşen kapanış balı zirve olan 1,570 geçilemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı