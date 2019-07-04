PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.02 yükseldi, dolar 5.59 lirada

– Güne yüzde 0.37 artışla 99 bin 730 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 98 bin 527 puanı ve en yüksek 100 bin 9 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.02 artışla 99 bin 382 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.63 artışla 143 bin 918 puanda başladıktan sonra, en düşük 141 bin 819 puanı ve en yüksek 144 bin 343 puanı görerek, günü yüzde 0.61 artışla 143 bin 881 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde yüzde 1.24 ve yüzde 0.73 düşüşle yüzde 15.95 ve yüzde 19.03 düzeylerine gerilediler.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5850 lira ve en yüksek 5.6276 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

euro en düşük 6.3101 lira ve en yüksek 6.3616 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0351 lira ve en yüksek 7.0939 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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