Pınar Karşıyaka kupa için parkeye çıkıyor
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Pınar Karşıyaka kupa için parkeye çıkıyor

Pınar Karşıyaka kupa için parkeye çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya gelecek olan Pınar Karşıyaka'da hedef kupayı Türkiye'ye getirmek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya gelecek olan Pınar Karşıyaka'da hedef kupayı Türkiye'ye getirmek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Pınar Karşıyaka, yarın TSİ 19.00'da İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirmek isteyen İzmir ekibi, maça odaklanmış durumda. Yarı finalde Casademont Zaragoza'yı mağlup ederek finale yükselen Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Nagorny Arena'da rakibiyle mücadele edecek. Kulüp tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğu için parkeye çıkacak olan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, maçı kazanması durumunda Basketbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı da müzesine götürmeyi başaran ilk Türk takımı olacak. Yarın saat 19.00'da oynanacak olan müsabaka Tivibu'dan naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

Pınar Karşıyaka kupa için parkeye çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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