Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
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Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı

Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan son anlaşmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı fiyatlarını yükseltti.

Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan son anlaşmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı fiyatlarını yükseltti.

Financial Times'ın haberine göre, Pfizer/Biontech'in bir dozu için fiyat 15,50 avrodan 19,50 avroya çıkarıldı.

Daha önce 22,60 dolar civarı olan Moderna firmasının doz başı fiyatının ise yeni kontratta 25,50 dolar civarı olduğu görüldü.

27 Temmuz'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. EMA Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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