PFDK'dan birçok kulübe ceza

10.10.2019 23:15

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Gençlerbirliği Kulübü'nün, 05.10.2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübü Teknik Sorumlusu Mustafa Kaplan'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 05.10.2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 06.10.2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Medipol Başakşehir FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep FK sporcusu Güray Vural'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir'in 06.10.2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Medipol Başakşehir FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 04.10.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C, D, E ile MİGROS C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor idarecisi Haldun Kilit'in 04.10.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor idarecisi Fikret Öztürk'ün akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor'un, 06.10.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor'un, 06.10.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 04.10.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Denizlispor Kulübü'nün, 04.10.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü antrenörü Feyyaz Uçar'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Osmanlıspor FK sporcusu Beykan Şimşek'in, 06.10.2019 tarihinde oynanan Osmanlıspor - Hatayspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübünün, 06.10.2019 tarihinde oynanan Osmanlıspor - Hatayspor TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının akreditasyon sistemine uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan'ın kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle 2 ay hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Akhisarspor Kulübü antrenörü Riyat Murat Özduran'ın 05.10.2019 tarihinde oynanan Giresunspor - Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

BB Erzurumspor Kulübünün, 06.10.2019 tarihinde oynanan BB Erzurumspor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A TRİBÜN B7 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BB Erzurumspor Kulübü sporcusu Mehmet Murat Uçar'ın rakip takım görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Altay Kulübü'nün, 04.10.2019 tarihinde oynanan Altay - Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F, G, H ve BATI B3, B4 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Altay Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübünün, 06.10.2019 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MARATON ÜST E, F, I ve KAPALI ÜST GÜNEY E, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, müsabaka sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve hak mahrumiyeti cezası devam ederken akredite alanlarda yer almasından dolayı 421 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu), cezanın infazının ihlal ettiği cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

Fatih Karagümrük'ün 05.10.2019 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Fatih Karagümrük TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA