Petrol fiyatları 17 yılın dibini gördü Petrol fiyatları, koronavirüs nedeniyle talebin düştüğü bir ortamda arzın artması ile birlikte 17 yılın en düşüğüne geriledi.

Petrol fiyatları, koronavirüs nedeniyle talebin düştüğü bir ortamda arzın artması ile birlikte 17 yılın en düşüğüne geriledi. NYMEX ham petrol 20 doların altına gerilerken brent petrol 23 dolara kadar çekildi. Kaynak: Dunya.com