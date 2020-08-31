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Petrol arama ruhsatı kararları

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Mersin'de bir saha için, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Şanlıurfa'da bir saha için için petrol arama ruhsatı verildi.

Petrol arama ruhsatı kararları
31.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:33

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Mersin'de bir saha için, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise Şanlıurfa'da bir saha için için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Mersin'de 52 bin 903 hektar yüz ölçümüne sahip saha için, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise Şanlıurfa'da 61 bin 258 hektar yüz ölçümüne sahip saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talepleri incelendikten sonra her iki şirkete de 31 Ağustos 2020'den itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ ve Aladdin Middle East LTD Şti'nin Adıyaman'da müştereken sahip bulundukları bir sahaya ait petrol arama ruhsatının, süresinin sona ereceği 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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