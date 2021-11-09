KARTAL, İSTANBUL (İHA) - - Pendik'te 45 günde tamamlanan 'Aydos Orman Caddesi' hizmete açıldı

-Yapımı tamamlanan Aydos Orman Caddesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik Belediyesi, dar olması nedeni ile sık sık kazaların yaşandığı Aydos Orman Caddesi'ni genişletme çalışmasını tamamladı. 45 günde tamamlanan 1,5 kilometrelik duble yol, resmi törenle açıldı. Yapımı tamamlanan yol havadan görüntülendi.

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından yapımı 45 günde tamamlanan Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve Kartal'daki trafik akışını rahatlatacak ve kazaları engelleyecek olan 15 Km'lik 2×2 duble yol 'Aydos Orman Caddesi' resmi törenle hizmete açıldı. Açılışa, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Program açılışı 'Aydos Orman Caddesi' kısa film tanıtımı ile başladı.

"Bu noktada her ne kadar Pendik'e hitap ediyorsa da Kartal ve Sultanbeyli'ye de çok önemli hizmetler olacağını düşünüyoruz"

Program da konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bu yol 1,5 kilometrelik bir duble yol ama evveliyatına baktığımız zaman hem 3 ilçeyi ilgilendiren, 3 ilçenin bağlantısını oluşturan bir güzergah. Bu noktada her ne kadar Pendik'e hitap ediyorsa da Kartal ve Sultanbeyli'ye de çok önemli hizmetler olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de hızlı bir şekilde buranın yapılmasıyla karar verdiğimizde o da bizden daha fazla heyecanlı bir şekilde bu yolun takibini yaptı. Dediğimiz gibi Erol Bey zor, beğenen bir milletvekilimizdir. Ama bu yolla ilgili beni üç dört defa teşekkür için aradı. Dolayısıyla onun teşekkürüne mazhar olmak önemli bir kaide diye düşünüyorum. " dedi.

Kurdele kesimi Pendik İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Lüle'cinin duaları ile yapıldı. Öte yandan Pendik Belediye Başkanı Cin ve protokol, program sonunda 3 ilçeyi birbirine bağlayan orman yolunda deneme sürüşü gerçekleştirdi.