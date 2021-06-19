Park halindeki motosiklet çalındı
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Park halindeki motosiklet çalındı

Park halindeki motosiklet çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde park halinde bulunan Muhammed Furkan Küçükaslan'a ait 02 ABL 157 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Küçükaslan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Park halindeki motosiklet çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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