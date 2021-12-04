Papa Franciscus, Kıbrıs Rum kesimi temaslarını tamamladı

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 3 günlük Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretini tamamladı.

Rum basınındaki habere göre, Papa'yı taşıyan uçak sabah saatlerinde Larnaka Havalimanı'ndan Yunanistan'a doğru hareket etti.

Papa'yı uğurlamak için Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla tören düzenlendi.

Papa, dün akşam, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığının Kıbrıs Rum Kesimi Temsilcisi ve Hala Sultan İmamı Şakir Alemdar'ın da bulunduğu Kıbrıs Rum kesimindeki din adamlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeyi İsveç Büyükelçiliği himayesindeki Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, sosyal medya hesabından fotoğraflarla duyurdu.

Papa Franciscus'un GKRY ziyareti, papalık döneminin 35'inci dış gezisi oldu

Papa Franciscus, ziyaretinin ilk günü olan 2 Aralık'ta Panaya Hariton Maronit Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek, rahipler, inananlar ve dini derneklerin temsilcileriyle görüşmüş, Rum lider Anastasiadis'e Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyarette bulunmuştu.

Dün ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopos'u 2. Hristomos'u ziyaret eden Papa, daha sonra Apostle Varnavas Katedrali'nde "Sen Sinod Meclisi" üyeleriyle buluşmuştu.

Papa, sonrasında Lefkoşa'daki GSP Stadyumu'nda büyük ayine, ardından "Timiu Stavru" kilisesinde göçmenlerin yer aldığı bir başka ayine de katılmıştı.

Papa Franciscus'un GKRY programı, papalık döneminin 35'inci dış gezisi oldu.

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl içinde Irak, Macaristan ve Slovakya'ya da gitmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar'dan Papa'ya davet

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2-4 Aralık'ta Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden Papa'yı ziyaretinin ilk gününde KKTC'ye davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, "Bütün dinlere ve inançlara saygıları olduğunun altını çizen Tatar, "Papa Franciscus'un sadece Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek olması da bir diğer üzüntü kaynağımızdır. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs'ta sadece Hristiyan olan Rumlar değil, Müslüman olan Türkler de yaşamaktadır. Kıbrıs'ın temel gerçeklerinden biri de budur." ifadelerine yer vermişti.

Tatar, dün de Birleşmiş Milletler aracılığı ile Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e gönderdiği mektupta, KKTC'ye ziyaret davetini yineledi ancak Papa'dan karşılık bulmadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise AA'ya verdiği mülakatta Papa'nın Rum kesimi ziyaretine ilişkin, "Papa, göreve geldikten sonra Türkiye'yi de ziyaret etmişti biliyorsunuz. Güzel, verimli bir ziyaret olmuştu. Bölgemize yaptığı başka ziyaretler de oldu. Şu anda da Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret ediyor. Keşke Kıbrıs Türk tarafını da ziyaret etse. Bu, Ada'nın bütünlüğünü göstermek açısından, adil bir yaklaşımın nasıl olduğunu örneklemesi açısından da güzel bir jest olur, güzel bir adım olur." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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