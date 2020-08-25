Pandemiyle hayatımıza giren yeni kavram Covid-19, hayatımıza yeni alışkanlıkla birlikte yeni bir ilişki biçimi de kattı. İlişki uzmanı Melissa Hobley pandemiyle birlikte ortaya çıkan "Karantina Flörtü" (iso-mate) kavramını anlatıyor.

Sosyal mesafe kuralının tüm dünyada uygulanmaya başlamasıyla flörtün ekseni hızlı bir şekilde dijital dünyaya kaydı. Karantina döneminde sana eşlik ve arkadaşlık etmesi için sanal yollardan bulduğun partnere iso-mate yeni karantina flörtü adını verdiler.

Avustralya'daki üyeleri arasında yaptığı araştırmalar, ülkede Covid-19 önlemlerinin hafiflemesine rağmen insanların hala fiziksel olarak görüşmek yerine arkadaşlık uygulamalarından görüşebilecekleri arkadaşlar aradığını gösteriyor. Nitekim OkCupid kullanıcılarının yüzde 92'si hala sanal yollardan görüştüklerini söylüyorlar. Yüzde 52'si mesajlaşmayı tercih ederken yüzde 25'i de görüntülü olarak, yüzde 15'i de telefondan konuşuyor.

Anketler insanların şimdilerde hiç olmadığı kadar çok anlaşabildiği, gerçek kişiler aradığını gösteriyor. Buradan da 2020'nin yeni ilişki trendi karantina flörtlüğünün de tek gecelik ilişkilerin önüne geçeceği anlaşılıyor.

Tam Olarak Nedir Karantina Flörtü?

Avustralyalı kullanıcıların yüzde 82'si fiziksel olarak yakınlık hissetmeden önce duygusal olarak yakınlık hissetmek istediklerini söylüyorlar.

Karantinayla birlikte kullanıcıların pek çoğu gündelik ilişkilerden çok pandemi süresini birlikte geçirebileceği, onu anlayan ve aynı zamanda arkadaş da olabildiği daha derin ilişkiler istediklerini söylüyorlar. Bu durum Covid-19 hayatımızda olduğu sürece de kolay kolay değişeceğe benzemiyor.

Karantina Flörtünü Nasıl Bulursun?

Pandemi süreciyle birlikte yeni insanlarla tanışmak zorlaştı. Birileriyle sosyal ortamda görüşmek ve samimi olmak konusunda hala endişelerimiz var. Özellikle yeni tanışacağımız kişilere karşı daha gergin olabiliyoruz. OkCupid gibi arkadaşlık uygulamaları insanlara buluşmadan önce gerekli güven ortamını sağlayabiliyor. İçiniz rahatlayana kadar karşınızdakine sorular sormaktan çekinmeyin. Eğer siz de sadece takılmak yerine bu süreçte arkadaşlık da edebileceğiniz bir karantina flörtü arıyorsanız şu maddeleri uygulayabilirsiniz:

1- Herhangi bir konu hakkında konuşmaktan çekinmeyin. Covid-19 şu sıralar iyi bir sohbet başlatma konusu. Karantina flörtünüzü bulmanın en iyi yolu kendinizi olduğunuz gibi aktarmanız ve karşınızdakinin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığı gibi konularla ilgilenmeniz. Karşınızdakiyle derinlemesine bir sohbet gerçekleştirmek duygusal bir bağ kurmanın en önemli adımıdır.

2- İletişim kanallarını geliştirin. İlle de Zoom ya da Facetime kullanmak zorunda değilsiniz. Konferans gibi konuşmaktan sıkıldıysanız telefonda konuşmaya, mesajlaşmaya hatta meme ve emojilerle konuşmaya devam edebilirsiniz. Eğer her ikiniz de yazmayı seven insanlarsanız birbirinize aşk mektupları bile yazabilirsiniz.

3- Profilinizi güncel tutun. Arkadaşlık uygulamasındaki profilinizi sürekli aktif tutmak sizinle uyuşan birileriyle eşleşmenizi kolaylaştırır. Nerede olduğunuzu güncellemeyi unutmayın. Karantina döneminde yeni bir hobi edindiyseniz mutlaka profilinize ekleyin. Geliştirdiğiniz ilgi alanlarınızı, yeni kestirdiğiniz saçınızı, kendinizle ilgili keşfettiğiniz yeni detayları mutlaka paylaşın.

4- Birbirinizi aktivitelerle tanıyın. Bir aktivite yapmak için ille de fiziken yan yana olmanıza gerek yok. Birbirinizi oyunlar ve dijital etkinliklerle de tanıyabilirsiniz. Online film izleme, bulmaca, tabu, bilgi içerikli iki kişi oynanan oyunlarla hem eğlenip hem de birbirinizi daha yakından tanıyabilirsiniz.

5- Olmadı diye kalbiniz kırılmasın. Bazen en güzel şeyler hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkarlar. Belki şu anda bulamadınız ya da belki tam mükemmel ilişkiyi bulduğunuzu sandınız ama yanılmışsınız. Önemli değil. Hislerinize güvenin. Umudunuzu kaybetmezseniz şu stresli günlerde hayatınızı renklendirecek o kişiyi bulacaksınız.

Özellikle içinde bulunduğumuz şu anki pandemi hali her şeyi daha zor hale getirmiş, aşkı çok uzaklarda bir yerlere götürmüş gibi görünüyor olabilir. Ancak gerçek aşkı bulmaktan her zaman sadece dakikalarca uzaktanız. Belki sizin de karantina flörtünüz sizi bekliyordur. Belki de bugün uzak görünen mesafeler ve ihtimaller büyük bir karantina aşkının tohumlarını ekiyordur. Kim bilir?

Kaynak: Bültenler