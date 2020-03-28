Pandemi Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valilikler ile birlikte ilimizde de eş zamanlı olarak İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Garnizon Komutanı Tuğg.Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve kurul üyeleri katıldı. İl İdare Kurulu toplantısında ilimizde alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması, bu güne kadar alınmış olan tedbirlere vatandaşlarımızın uymaları ve vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşüldü. İl İdare Kurulu toplantısının ardından Vali Şehmus Günaydın başkanlığında, toplanan Pandemi Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında, ilinde alınacak tedbirler değerlendirildi. Kaynak: Bültenler