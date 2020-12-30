Palandöken Belediyesi maske makinası üretti
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Palandöken Belediyesi maske makinası üretti

30.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:12
Palandöken Belediyesi maske makinası üretti

Palandöken Belediyesi, pandemi sürecinde yüz binlerce maske üreterek katkıda bulunduğu salgınla mücadeleyi maske imalat makinasıyla taçlandırdı.

Palandöken Belediyesi, pandemi sürecinde yüz binlerce maske üreterek katkıda bulunduğu salgınla mücadeleyi maske imalat makinasıyla taçlandırdı.

Piyasa fiyatı 60 bin lira olan maske imalat makinasını atık malzemeleri değerlendirerek tamamen kendi imkanlarıyla tasarlayan Palandöken Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde devam eden maske üretimini kendi makinasıyla yapıyor. Belediye, günlük ortalama 2 bin-2 bin 500 arasında maske üreterek ilçe sakinlerine ulaştırıyor. Envanterine eklediği makinanın sağladığı kolaylıkla salgın sürecinde 500 bini aşkın maske üreterek ilçe sakinlerine ulaştıran Palandöken Belediyesi, vatandaşların maske talebine fazlasıyla cevap veriyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Pandemi döneminin başında maske üretmek ve temin etmek zordu. Biz Palandöken Belediyesi olarak giysi tasarım merkezimizde önce yıkanabilir maskeler ürettik. Tek kullanımlık maske üretimine de gerekli malzemeleri temin ederek geçtik. Seri üretim için bir makinaya ihtiyaç duyuyorduk. Makinayı temin etmek için araştırmaya başlayınca satın almanın gayet güç ve maliyetli olduğunu gördük. Buna ilaveten piyasa fiyatı 60 bin lira civarında olan makinanın teslimatı ise yoğun talepten dolayı birkaç ayı bulacaktı. Yaptığımız istişareler sonucunda belediyemizde görevli mimar ve Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla beraber kendi makinamızı tasarlamaya karar verdik. İnternette gördüğümüz bir takım örnekler üzerinden çalışmalar yaptık. Çok kısa süre içerisinde bu makinayı tasarladık, çalıştırdık ve seri üretime geçtik" dedi.

"60 bin liralık makinayı bin 900 TL'ye mal ettik"

Belediye envanterine kaydedilen makine ile günlük ortalama 2 bin-2 bin 500 arasında maske ürettiklerini ifade eden Başkan Sunar, "Tamamen kendi imkanlarımızla tasarlayarak sadece bin 900 liraya mal ettiğimiz makinanın sağladığı kolaylıkla bugüne kadar 500 bin civarında maske üretme imkanına kavuştuk. Böylece hem üretim kapasitemizi arttırdık, hem de maliyetimizi büyük ölçüde azaltmış olduk. Bunun yanında maske imalatı yapan makinenin temininin çok güç olduğu bir dönemde kendi ihtiyacımızı kendimiz temin etmiş olduk. Dolayısıyla kendi maskelerimizi üstelik de kendi tasarımımız olan makinamızla üretebiliyor olmayı çok anlamlı buluyorum" diye konuştu.

Önce insan ve insan sağlığından hareketle ilçe halkına yeteri kadar maske temin ederek yardımcı olabilmeyi amaçladıklarını aktaran Başkan Sunar, maske talep eden ilçe sakinlerini asla geri çevirmediklerini söyledi. Sunar, "Belediyemizden maske isteyen herkese maske temin ettik, pazarlarda, çeşitli gezilerde maskelerimizi halkımıza ulaştırdık" dedi.

Süreçte ayrıca yıkanabilir yetişkin ve çocuk maskesi ürettiklerini hatırlatan Sunar, "Yıkanabilir maskelerimizi de tematik ürettik. Çocuklar için çeşitli çizgi film karakterlerinin işlenmiş olduğu maskeleri çocuklarımıza dağıttık. Ürettiğimiz 15 Temmuz, Erzurumspor ve Ayasofya temalı maskeler yoğun ilgi gördü" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Palandöken Belediyesi maske makinası üretti
Palandöken Belediyesi maske makinası üretti
Palandöken Belediyesi maske makinası üretti
Palandöken Belediyesi maske makinası üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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