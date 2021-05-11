Pakistan'dan Türkiye'nin İİT ve BM'yi Filistin'deki durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek
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Pakistan'dan Türkiye'nin İİT ve BM'yi Filistin'deki durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek

Pakistan'dan Türkiye'nin İİT ve BM'yi Filistin'deki durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletleri (BM) Filistin'deki mevcut durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek verdiklerini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletleri (BM) Filistin'deki mevcut durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek verdiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filistin'de artan şiddetli ve can sıkıcı durum ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Kureyşi, Türkiye'nin İİT ve BM'yi Filistin'deki mevcut durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek verdiklerini duyururken, İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki saldırıların, çocukların öldürülmesinin ve Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

Öte yandan Kureyşi, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise İsrail'in masum ve silahsız Filistin halkına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Kureyşi, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü ve onları zorla evlerinden çıkarmasını durdurmak için uluslararası topluma çaba gösterme çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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