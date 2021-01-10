Pakistan'da patlama: 4 yaralı
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Pakistan'da patlama: 4 yaralı

10.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:10
Pakistan'da patlama: 4 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çarşı içerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çarşı içerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Turbat şehrinde sinema çarşısına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, söz konusu bombalı saldırının güvenlik noktasını hedef almak isteyen teröristler tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Geçen sene 18 Ekim'de Turbat'ta bir güvenlik noktasına teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda da bir asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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