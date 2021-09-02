Pakistan'da aşı olmayana benzin satışı yapılmıyor
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Pakistan'da aşı olmayana benzin satışı yapılmıyor

Pakistan'da aşı olmayana benzin satışı yapılmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'da halkı aşıya teşvik etmek için, aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı.

Pakistan'da halkı aşıya teşvik etmek için, aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı.

Dünya genelinde korona virüs salgınında aşılama programına hız veren ülkeler, bir yandan da aşılama oranlarını arttırmak için teşvik edici çalışmalarını sürdürüyor. Aşı olmayanların kalabalık organizasyonlara katılımında PCR testi ibraz etme zorunluluğu getiren ülkelerin yanı sıra Pakistan'da aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı. Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan bir petrol istasyonu sadece aşılı olanlara benzin satışı gerçekleştirdi. 'Aşı yoksa hizmet yok' yazılı pankartların asıldığı petrol istasyonunda müşterilerden aşı sertifikalarını ibraz etmeleri istendi.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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