Özhaseki: "CHP'nin göz önündeki belediyeleri ayrı bir devlet oluşturacak gibi çalışıyor"
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Özhaseki: "CHP'nin göz önündeki belediyeleri ayrı bir devlet oluşturacak gibi çalışıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Pandemi sürecinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi göz önünde bulunan yerlerde CHP bağış kampanyalarıyla yeni bir devlet çalışması yapıyor gibi.

Özhaseki:
12.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Pandemi sürecinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi göz önünde bulunan yerlerde CHP bağış kampanyalarıyla yeni bir devlet çalışması yapıyor gibi. Benim de belediyecilik yaptığım dönemlerden beri hiçbir belediye devletten habersiz bağış kampanyası başlatarak, banka hesabı açtıramaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi. Pandemi sürecinden sonra kendine her alanda yeten güçlü bir ülke olmak için sürekli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Özhaseki, "Korona virüs hepimizin hayatının akışını etkiledi. Tek kutuplu bir dünyaya doğru gittiğimiz bu süreçte devletler de etkilenecek. Kendi içerisinde kendine yeten, tarım olarak da kendine yeten güçlü devletler öne çıkacak bundan sonra. Haliyle bundan sonrası için de ciddi çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından büyük devlet olmanın getireceği birçok kurul düzenleniyor. Bunların hepsi de Türkiye olarak biz ne yapmalıyız senaryoları üzerinde geleceğe yapılan hazırlıklar. Belediyeler bu noktada sıkıntıdalar. Bir taraftan kiralar tahsil edilemiyor, diğer taraftan su paraları ve vergiler ödenmiyor ama masraflar da devem ediyor bu arada. Devletten alınan paylar da 3'te 1'e kadar düştü. Biz de bu problemlere çözüm üretecek birçok çalışma yapıyoruz. Bu süreçte bizim belediyelerimiz daha çok hijyene önem veriyorlar. Diğer taraftan Ramazan geldi ve sosyal yardım hizmetleri artıyor. Bunları yaparken de devletle beraber yapıyorlar. Pandemi sürecinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi göz önünde bulunan yerlerde CHP bağış kampanyalarıyla yeni bir devlet çalışması yapıyor gibi. Benim de belediyecilik yaptığım dönemlerden beri hiçbir belediye devletten habersiz bağış kampanyası başlatarak, banka hesabı açtıramaz. Bizim belediye başkanlarımız doğrudan hitap ettiğimiz kırk üç milyon vatandaşımıza bu süreçte hakkıyla hizmetini veriyor. Bayramdan önce belediyelerin normalleşme döneminde çalışmalar devam ediyor bu aşamada ilk açılacak yerler ve uyulacak tedbirler belirleniyor ancak bütün bunların hepsi dinamik bir süreç olduğu için verilerin tahmin raporlarıyla salgının durumu belirlenerek karar veriliyor" dedi.

"Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyor"

Özhaseki, Türkiye'nin yaptığı çalışmalar sayesinde dünyada övgü ile bahsedildiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda gidişat iyi kontrol altına alınmış vaziyette ölüm ve vaka sayısı düşmüş vaziyette. İyileşmeler artıyor bizim bu açıdan bakacağımız zaman iftihar edilecek durumumuz var. Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyorlar, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'den takdirle bahsediyor. Dünya basının takip ediyoruz bütün ülkeler dahil Türkiye'ye övgüler dolu. Övgülerin nedeni gayet güzel hastanelerin olması bu hastanelerde çok iyi bir tedavi usulü uygulanıyor çok iyi doktorlar var iyileşme sürecinden de doktorlarımızın iyiliği belli oluyor. Hiçbir şekilde koridorda yatanımız yok, tedavi olamayıp da ölenimiz yok Amerika, İspanya gibi ülkelerde huzur evindeki yaşlılara hizmet verilemediği için, yüzlerce yaşlı insan öldü bizde öyle bir durumda yok özel hastanelerde bile masrafları devlet karşılıyor. Şu anda 26 bin yataklı yoğun bakım hizmet imkanımız var 3'te 1'i dolu tamamı dolu değil. Böyle olunca da müthiş bir ortam oluyor Türkiye'yi herkes takdirle anıyor bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanımızın zamanında yapmış olduğu sağlıkla ilgili altyapı şu anda bizi çok rahatlattı. Bu açıdan bakıldığında bütün AK Parti ailesi başı dik bir şekilde bunu savunabilirler. Son günlerde maske problemi çıktı ama pandemi sürecinde yüz tane problem varsa maske bunlardan sadece bir tanesi. Bu maske problemini abartarak sanki bütün çalışmalar gölge düşürmeye çalıştılar. Yapılan anketlerde vatandaşlar Cumhurbaşkanımızı, Sağlık Bakanımızı ve kabineyle yapılan çalışmaları başarılı buldu. Bu konuda biz bilim kurulunu öne çıkardık ve hocalarımız ne dediyse onu yaptık. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın sayesinde başarılı da olduk bilim adamları ne diyorsa biz onu yapıyoruz ve bu yüzden iyi gidiyor işlerimiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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