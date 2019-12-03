ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI

03.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:29

-TATBİKAT HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü 4 gün süren yıl sonu eğitim tatbikalarını gerçekleştirdi. Tatbikatlar uçak, metro, gemi ve arazide gerçekleştirildi. Tatbikatlara 376 özel harekat polisi katılırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tatbikatı yakından takip etti. Tatbikatın son günü basın mensuplarına açıldı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü 4 gün süren yıl sonu eğitim tatbikalarını gerçekleştirdi. Tatbikatın ilk gününde gemiden rehine kurtarma operasyonu yapılırken, ikinci gününde kaçırılan uçaktan rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Tatbikatın üçüncü gününde ise metrodan rehine kurtarma operasyonu tatbikatı yapıldı. Son iki günde ise arazi faaliyeti tatbikatları gerçekleştirildi. Aracını bir noktada bırakıp ormanın içine kaçan suçluların helikopter ile iz takibi yapılması ve yakalanması operasyonu tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında iz takibi yapabilen köpeklerde kullanıldı. Tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 personel katıldı. Sarıyer 'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatları İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da yakından takip etti.

Antalya'da düzenlenen Dünya WOKO kickboks dünya şampiyonasında dünya ikincisi olan özel harekat polisi Nurettin Diler'e hediyesini takdim eden Mustafa Çalışkan, gelecek sene birincilik beklediğini ve bu millete ikinciliğin yetmeyeceğini ifade ederken, Nurettin Diler'de bunun için elinden geleni yapacağını söyleyerek gelecek sene için birincilik sözü verdi.

Arazi faaliyeti tatbikatının yapıldığı alana helikopterle gelen Çalışkan, tatbikatın başlaması komutunu telsizden verdikten sonra tatbikatı yakından takip etti. Suçluya yakından müdahale yöntemlerini gösteren özel harekat polisleri ardından minibüsteki rehineyi kurtarmak için köpekli operasyon tatbikatı ve otobüsten rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Helikopter ve zırhlı araçlarında kullanıldığı tatbikatta, helikopterden makineli tüfek ile atış yapılarak hedefler vuruldu. Zırhlı iki kirpi aracının da görev aldığı tatbikatta belirlenen hedeflere seri atışlar yapıldı. Helikopter ve zırhlı araç atışından sonra parkurda hünerlerini sergileyen özel harekat polisleri tabanca ile hedefleri vurdu. Keskin nişancılarında görev aldığı tatbikatta, 3 keskin nişancı belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Tatbikatın tamamlanmasıyla birlikte Mustafa Çalışkan ve özel harekat polisleri dualarını ettikten sonra kurban kesimi yapıldı.

İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak tarihinden 3 Aralık tarihine kadar katılmış olduğu operasyon verileri de paylaşıldı. Özel harekat polisleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 158, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 120, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 936, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 150, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 126, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleriyle 1, diper birimlerle ise 131 operasyona katkı sağlarken toplam 1622 operasyona katıldılar.

Görüntü Dökümü:

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Kaynak: DHA