(Özel Haber) Üzerinden araç tekerleği geçen sokak kedisini veteriner hekimi kurtardı

11.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:27

Eskişehir'de, soğuktan korunmak için bir araç lastiğinin yanında duran sokak kedisinin patisinin üzerinden tekerlek geçti. Duyarlı vatandaşlar tarafından kliniğe yetiştirilen kedi, veteriner hekimlerince hayata tutundurulurken, üzerinden araç tekerleği geçen pati kurtarılamayarak ampute (kesildi) edildi.



Eskişehir'de, Aralık ayı ile birlikte etkisini arttırarak devam eden soğuk hava ve ayaz, sokak hayvanları üzerinde olumsuz etki oluşturdu. Soğuktan korunmak için gece, otomobil kaportası ve araç lastiklerinin kenarına giren sokak kedileri, insanların araçlarını çalıştırmasıyla büyük yaralanmalara ve can kaybına maruz kalabiliyor.



Son olarak Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesinde bulunan bir sokak kedisi, soğuktan korunmak için sığındığı bir aracın hareket etmesiyle, sağ ön patisi tekerleğin altında kaldı. Olayı gören çevredeki duyarlı vatandaşlar ise, kediyi alarak soluğu veteriner hekimliğinde aldı. Sağ ön uzvu parçalanmış halede kliniğe gelen sokak kedisine, hekimlerce hemen müdahale edildi. Yapılan kontroller sonucu, patinin kurtarılamayacağı anlaşılınca, sokak kedisi veteriner hekimlerince ameliyat edilerek bacağı ampute edildi.



"Pati yastıkları gittiği için ampute etmek zorunda kaldık"



Üç bacaklı olarak yaşamına devam edecek ve sahiplenmeyi bekleyen sokak kedisine hemen müdahale ederek hayatını kurtaran Pet Life Veteriner Kliniği Uzman Veteriner Hekimi Tuğba Çine, "Bu kedimizi sokakta bulmuşlar. Muhtemelen araç tarafından ayağı ezilmiş. Aslında kış aylarında çok sık rastladığımız durumlar bunlar. Havaların bölgemizde ani soğumasıyla yağmurdan ve soğuktan korunmak için araç tekerlek altlarına ve kaportaya saklanma ihtiyacı duyuyorlar. Bu tarz durumlarda da ayakları, patileri eziliyor. Kimisi motora sıkışıyor. Daha ciddi yaralanmalar oluyor. Tekerleğin iç kısmına saklanıp bacaklarda daha fazla da kırık benzeri şeyler oluşabiliyor. Bu kedimiz geldiğine bir patisi parçalanmış durumdaydı. Kurtarmak için baya uğraştık ama maalesef pati yastıkları gittiği için ampute etmek zorunda kaldık. Bundan sonraki hayatına 3 bacak olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Ön patiden kaynaklı zorluk çekecek"



Ayrıca Veteriner Hekimi Çine, ampute edilen kedinin kendisini savunması zor olacağından sahiplendirmeyi istediklerini belirterek, "3 bacaklı olduğu durumda kendini savunması biraz daha zor oluyor. Çünkü ön pati olduğu için kendini savunurken bir ayak üzerinde durup diğer ayağıyla kendini savunamayacaktır. Ön patiden kaynaklı zorluk çekecek. O yüzden biz bu kedimize yuva arıyoruz. Daha çok sahiplendirmeye çalışıyoruz bu tarz engelli kedi ve köpeklerimizi. Arka bacağı daha iyi tolere ediyorlar ama yine de başına bir şey gelmesin diye bu tarz durumlarda biz sahiplendirme yoluna gidiyoruz" şeklinde konuştu.



"Özellikle kedilerin vücut yapıları daha küçük olduğu donmalar gerçekleşiyor"



Son olarak Uzman Veteriner Hekimi Tuğba Çine, insanların sokak hayvanları konusunda kış aylarında daha duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, "Bizim bulunduğumuz bölge biraz soğuk. Bu yüzden beslenme odakları ve saklanma için kulübeler iyi iş görüyor. Hayvanlara konulan kulübelere, mama kaplarına zarar vermezsek çok iyi olur. Kış aylarında sular donduğu için daha sıcak suya ihtiyaç duyuyorlar. En azından evdeki yiyeceklerimizden bile koysak karınlarını tok tutabilirler. Çünkü aşırı soğuklarda donma vakalarıyla da çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle kedilerin vücut yapıları daha küçük olduğu için ısıları çok koruyamıyorlar. Daha çabuk donmalar gerçekleşiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA