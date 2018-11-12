Çalı Süpürgesiyle Büyü Bozan Üfürükçü Kameraya Yakalandı

Balıkesir'de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı. Üfürükçünün, elindeki çalı süpürgesini müşterilerin üzerine sürterek cin çıkardığını söylediği ortaya çıktı.

KARI-KOCA BÜYÜ BOZDUĞUNU SÖYLEYEN ÜFÜRÜKÇÜ İLE KARŞILAŞTI

Balıkesir'de ilginç bir olay kameralara yansıdı. Yolda yürüyen karı-koca, hiç tanımadıkları bir şahsın vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen şahıs ile tanıştı.

ÇİFT, ÜZERLERİNDEKİ BÜYÜYÜ BOZDURDU

Karesi ilçesi, Kayabey Mahallesi'ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluşan çift, burada üzerlerindeki büyüyü bozdurdu.

ÇALI SÜPÜRGESİNİ ÜZERLERİNE SÜRTEREK CİNLERİ ÇIKARDI

Üfürükçü adamın müşterilerinden 50 TL karşılığında 5 litrelik suyu okuyup üflediğini, bir tasla su içirdiğini ve elindeki çalı süpürgesini üzerlerine sürterek cinleri çıkardığını söylediği iddia edildi.

Kameralara yansıyan o anlarda ise şüpheli şahsın süpürgeye su dökerek karı koca çiftin üzerinde gezdirdiği görüldü.

PARA CEZASI UYGULANDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şahıslara kabahatler kanununa göre para cezası uygulandı.