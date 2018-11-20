Bahçelievler'de Pazarı Su Bastı, Vatandaşlar Tahtaların Üzerinde Yürüdü

Bahçelievler'de semt pazarını su bastı, vatandaşlar tahtaların üzerinde yürüyerek pazar alışverişi yaptı.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bulunan semt pazarını yağan yağmurun ardından su bastı. Göle dönen pazarda yürümek neredeyse imkansız hale gelirken, pazar esnafı çareyi su basan noktalara tahta koyarak bulmaya çalıştı. Alışveriş yaparken zor anlar yaşayan vatandaşlar ise her yağan yağmurun ardından pazarı bu şekilde su bastığını belirterek yaşanan duruma isyan etti.

Pazar esnafı, "Sürekli böyle başkana sesleniyorum işgal ödüyoruz yer kirası veriyoruz şu hale bakın, bir tane müşteri gelmedi daha siftahım yok. Müşteri geliyor alamıyorum diyerek gidiyor. İlgilenen yok zabıta yok ama bunu görmüyor" dedi.

Aydın Dinçer isimli bir vatandaş ise her yağmurdan sonra pazarın bu hale geldiğini belirterek, "Yağmur yağdığı zaman burası göl oluyor çocuklar ve yaşlılar burada perişan durumda. Ayaklarımız su içerisinde buradan iki defa zor geçtim. Kime yol vereceğimi şaşırıyorum milletin pazar arabaları var geçemiyor buradan" diye konuştu. - İSTANBUL