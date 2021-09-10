Özdemir: "Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek"
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Özdemir: "Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek"

Özdemir: 'Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standartlarını yukarıya çekmek.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standartlarını yukarıya çekmek. Bu bağlamda ekiplerimiz mahallelerimizde çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve beraberindekiler Paşapınarı, Çeltek, Gelincik ve Küflek Mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldiler.

"İlçemiz göçten dolayı çok nüfus kaybetti"

Başkan Özdemir kışlık hazırlıkları kapsamında konserve yapan bayanlar ile sohbet ederek konserve hazırlanması hakkında bilgiler aldı. Başka bir mahallede ise fırında ekmek yapan kadınlara yardımcı olan Özdemir, "Havza Belediyesi olarak tüm amacımız kırsal mahallelerdeki yaşam standartlarını yukarıya çekmek. Bu bağlamda ekiplerimiz mahallelerimizde çalışmalarına aralıksız devam etmekte. İlçemiz göçten dolayı çok nüfus kaybetti. İnşallah Havza OSB ile bu göç geriye dönenecek. Şimdinden Havza OSB'de 250'nin üzerince işçi iş başı yaptı. Bu sayı arttıkça Havza'da göç duracak ve inşallah birçok insanımız memleketine geri gelecek" diye konuştu.

Başkan Özdemir, "İlçemizin tanımı içinde çalışmalarımız devam etmekte. 15 Eylül tarihinde Samsun'da düzenlenecek Tarım Fuarı'nın onur konuğu ilçemiz. Siz değerli mahalle sakinlerimizi ve tüm halkımızı Tarım Fuarına davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Özdemir: 'Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek'
Özdemir: 'Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek'
Özdemir: 'Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek'
Özdemir: 'Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek'
Özdemir: 'Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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