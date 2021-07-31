Özbekistan'da zorunlu aşı uygulamasını öngören yasa onaylandı

Özbekistan parlamentosu tarafından zorunlu aşı uygulamasını öngören yasa onaylandı.

Özbekistan parlamentosu tarafından zorunlu aşı uygulamasını öngören yasa onaylandı.

Parlamentonun üst kanadı olan Senato genel kurulunda, "Özbekistan ahalisinin sıhhi ve epidemiyolojik refahını sağlamaya yönelik bazı yasal düzenlemelerde değişikliklerin yapılmasına ilişkin yasa" görüşülerek onaylandı.

Bu değişikliğe göre, ülkede insanlar için tehlikeli olan bulaşıcı hastalıkların yayılma tehlikesi durumunda, Devlet Baş Sıhhi Doktorunun kararı ile ahaliye zorunlu aşı uygulanabilecek.

Bu değişiklik ayrıca işverenlere, bulaşıcı hastalıkların yayılma riski olduğu bir dönemde aşı yaptırmayı reddeden çalışanını belirli bir süre işten uzaklaştırma hakkı da tanıyacak.

Söz konusu yasa değişikliği, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Geçen hafta, Özbekistan Baş Sıhhi Doktorunun kararıyla, ülkede isteğe bağlı yapılan aşı uygulaması artık sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri, banka, noter, postane, kafe, kuaför, alışveriş, turizm ve diğer hizmet sektörü temsilcileri ile kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu bazı görevli ve meslek sahipleri için zorunlu kılınmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 238 bin 980 doz aşının uygulanmasıyla yapılan toplam aşı dozu 7 milyon 434 bin 689'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 559 kişide zatürre, 924 kişide de virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 129 bin 327'ye, virüs tespit edilen 796 hastanın taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 123 bin 164'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 8 kişinin vefat etmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 874 oldu.

1 Nisan'dan itibaren aşılamanın başlatıldığı ülkede 1 Kasım'a kadar halkın yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor. Ülkede Moderna, Vaxzevria, ZF2001 ve Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov