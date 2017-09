Özbekistan-Çin İlişkileri

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi toplantısı düzenlendi.



Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi-Hukuki Komisyonu Sekreteri Meng Jianzhu başkanlıklarında gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ele alındı.



Toplantıya, iki ülkenin ekonomi, makine sanayi, tarım, yüksek teknoloji, petrol ve gaz, enerji, turizm, gıda ve kimya sanayi, inşaat sektörü alanında çalışmalar yürüten bakanlık ve devlet kurumu yetkilileri katıldı.



İki ülke devlet başkanlarının görüşmelerinde sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesi, yatırım, enerji, petrol-gaz, yüksek teknolojiler ve diğer alanlardaki iş birliğinin ele alındığı toplantıda, iki ülke arasında ortak projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi, yatırım, mali ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi, iş adamları arasındaki ilişkilerin arttırılması meseleleri detaylı gözden geçirildi.



Aripov, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Özbekistan'da Çin'in önde gelen şirketleriyle uzun vadeli ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin gelişmekte olduğunu kaydederek, bunda iki ülke devlet başkanlarının görüşmelerinde imzalanan anlaşmaların mühim hukuki altyapı olarak hizmet ettiğini belirtti.



Meng de Çin'in Özbekistan ile iş birliğin geliştirilmesine çok önem verdiğine dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in mayıs ayında Çin'e yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaları hayata geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı.



İki ülke arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkarmak ve taraflar arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade eden Meng, Özbekistan ve Çin arasındaki ilişkilerin iki ülke devlet başkanlarının ortak çabalarıyla giderek gelişmekte olduğunu dile getirdi.



Çin heyetine Özbekistan'daki reform süreci, ülkede yabancı yatırımcılara sağlanan vergi ve gümrük imtiyazlarının yanı sıra ülkedeki serbest ekonomi bölgeleri hakkında bilgi veridi.



Toplantının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini öngören hükümetlerarası protokol imzalandı.



Mirziyoyev tarafından kabul edildi



Meng ve beraberindeki heyet, ülkedeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildi.



Görüşme sırasıda Mirziyoyev, Özbekistan ile Çin arasındaki karşılıklı menfaatlere dayalı ve çok yönlü işbirliğinin sürekli olarak gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek mayısta Pekin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst düzeye çıkarılmasına ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın pekişmesine hizmet ettiğini kaydetti.



Özbekistan ile Çin arasındaki yapıcı iş birliği, ticari-ekonomik, yatırım, mali ve taşımacılık alanlarındaki ilişkilerin durumu ve geleceğinin gözden geçirildiği görüşmede bu iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesinde hükümetlerarası iş birliği komitesinin önemli bir rol oynadığı belirtildi.



Görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in selam ve iyi dileklerini Mirziyoyev'e ileten Meng, Çin'in Özbekistan ile çok yönlü stratejik ilişkilerin daha da pekiştirilmesinden yana olduğunu dile getirdi.



Görüşmenin ardından Meng'e, Mirziyoyev tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkıdan dolayı "Dostluk nişanı" takdim edildi.