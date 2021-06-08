Oyuncu Hande Erçel'e hakaret iddiasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni 1000 lira tazminata mahkum edildi
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Oyuncu Hande Erçel'e hakaret iddiasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni 1000 lira tazminata mahkum edildi

Oyuncu Hande Erçel'e hakaret iddiasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni 1000 lira tazminata mahkum edildi
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel

Oyuncu Hande Erçel'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 bin 180 lira adli para cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın, aynı olaya ilişkin tazminat davasında davacıya 1000 lira ödemesine karar verildi.

Oyuncu Hande Erçel'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 bin 180 lira adli para cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın, aynı olaya ilişkin tazminat davasında davacıya 1000 lira ödemesine karar verildi.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Hande Erçel ve davalı Lütfü Alp Kılınç katılmazken, tarafların avukatları geldi.

Hande Erçel'in avukatı Sena Çınar, Kılınç'ın ifadelerinin hakaret teşkil ettiğini belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Davalı avukatı Rikap Taşkın ise davanın reddini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, 1000 lira manevi tazminatın davalı Lütfü Alp Kılınç'tan alınarak davacı Hande Erçel'e verilmesine, fazla istemin reddine hükmetti.

Olayın geçmişi

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Lütfü Alp Kılınç'ın, kendine ait sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, "Bazlama surat" diye yorumda bulunması üzerine oyuncu Hande Erçel, bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Kılınç, hakkında açılan dava kapsamında "hakaret" suçundan 2 bin 180 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Bu kararın ardından Erçel, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Kılınç aleyhine tazminat davası açmıştı. Erçel, Kılınç'ın 15 bin lira tazminata mahkum edilmesini talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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