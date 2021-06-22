Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Özalp-Saray karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 NR 857 plakalı otomobille 31 NBB 58 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan A.D. ve F.G., Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı