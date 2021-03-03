Otomobilin yedek lastiğinde 3 kilo uyuşturucu ele geçti
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Otomobilin yedek lastiğinde 3 kilo uyuşturucu ele geçti

03.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:42
Otomobilin yedek lastiğinde 3 kilo uyuşturucu ele geçti

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 3 kilogram 140 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 3 kilogram 140 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları arayıp, içindekilerin kimliklerini kontrol etti. Jandarmanın şüphelenerek durdurduğu bir otomobilde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada, bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş 3 kilogram 140 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilde bulunan A.A.A., A.B., C.İ. ve A.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.?Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Otomobilin yedek lastiğinde 3 kilo uyuşturucu ele geçti
Otomobilin yedek lastiğinde 3 kilo uyuşturucu ele geçti
Otomobilin yedek lastiğinde 3 kilo uyuşturucu ele geçti
Otomobilin yedek lastiğinde 3 kilo uyuşturucu ele geçti
Otomobilin yedek lastiğinde 3 kilo uyuşturucu ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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