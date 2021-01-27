Otomobilde çıkan yangına polisler söndürdü
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Otomobilde çıkan yangına polisler söndürdü

27.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:56
Otomobilde çıkan yangına polisler söndürdü

SİVAS'ta motor kısmından alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti.

SİVAS'ta motor kısmından alev alan otomobile polis ekipleri müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün 4 Eylül Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekipler Amirliği binası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 58 ACF 389 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü yol kenarına park ederek araçtan indi. Motoru kontrol etmek için kapağı açan sürücü, alevleri gördü. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, yangın tüpü ile müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının söndürülme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Otomobilde çıkan yangına polisler söndürdü
Otomobilde çıkan yangına polisler söndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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