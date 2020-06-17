Otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı
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Otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi çevre yolunda bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil yoldan çıkarak devrildi: 1 yaralı
17.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:18

Bilecik'in Bozüyük ilçesi çevre yolunda bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan A.T. idaresindeki 35 AAD 137 plakalı otomobil, Bozüyük çevre yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisi ile araçta maddi hasar meydana gelirken otomobilde yolcu olarak bulunan Güllü T. (80) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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